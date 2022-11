Tenta di entrare a casa dell’ex moglie | precipita dal balcone e muore Lei lo aveva già denunciato

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Tragedia in. Il corpo di Domenico Aiello steso sulla tettoia del portone d’ingresso dopo un volo dal secondo piano dell’appartamentoa Boscoreale, in provincia di Napoli. Non appena arrivati sul posto, i carabinieri non hanno potuto che dichiarare il decesso. Domenico Aiellodaldel secondo piano esul colpo. Una vera e propria tragedia quella avvenuto in via Guastaferro, al numero 12. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti pare che l’uomo, classe 1960, sia scivolato neltivo dinell’abitazione della expassando dall’esterno, ovvero raggiungendo il. Leggi anche: “Abbiamo il cuore spezzato”. Scoperta choc: Francesco trovato morto in ...