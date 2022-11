Supercoppa femminile alla Roma | la profezia di Mourinho | ' Quando c' è una coppa va portata a casa'

(Di sabato 5 novembre 2022) Non parla, oggi,vigilia del derby José. Ma fa una piccola eccezione per la, impegnata contro la Juventus nellaitaliana. L'allenatore portoghese invia un ...

La Roma femminile di Alessandro Spugna si prende il secondo trofeo della storia giallorossa. Battuta la Juventus, ai rigori, nella finale di Parma. Al 120' finisce 1-1: Giacinti prima e ...In una sfida assolutamente equilibratissima che si chiude solo dopo tempi supplementari e rigori (1-1 dopo 120’), la Roma vince la Supercoppa femminile Vince la Roma. Secondo trofeo in due anni per la ...