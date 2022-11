Sciarelli furiosa contro Damilano | la sua propaganda anti Meloni invade altri programmi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Marcocon il suo programma- megafono del Pd, Il Cavallo e la Torre sta creando un caso in Rai. La “strigliata” in diretta da parte di Federicaè stata esemplare di un modo di fare che esonda con nonciarnza in, pur di dare qualche munuto in più alla. Il programma serale dell’ex direttore dell’Espresso doveva rappresentare l'”avanguardia” mediaticail centrodestra durante la campagna elettorale. Ora naturalmente prosegue la sua missioneil governo. Ma per farlo esonda inprogramma a discapito dicolleghi della rete. La sfuriata dellaPertanto, ...