Sarri | non è vero che non pensava al derby | ecco i suoi tormenti

(Di sabato 5 novembre 2022) ROMA - No, stavolta non dirà di aver avvertito più pressione per Sangiovannese - Montevarchi . Perché, come Mourinho, eviterà la conferenza stampa del sabato e almeno a queste latitudini è un ...

ROMA - No, stavoltadirà di aver avvertito più pressione per Sangiovannese - Montevarchi . Perché, come Mourinho, eviterà la conferenza stampa del sabato e almeno a queste latitudini è un fatto inedito, ...Scelta comunquedefinitiva, il dubbio resta.potrebbe chiedere a Luis di caricarsi la squadra sulle spalle, servono la sua fantasia e il suo estro per inventare lì davanti . Attacco orfano ...Il tecnico biancoceleste non potrà contare su Milinkovic squalificato. Si giocano una maglia Basic e Luis Alberto. Mentre ...FORMELLO - Un solo giorno per preparare la sfida con la Roma, Sarri lo sfrutta con due allenamenti tattici. Il tecnico deve rinunciare a Immobile, mai in gruppo né la mattina, né ...