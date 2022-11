Palladino | voglio l' intensità delle mie prime tre partite

rivedere la squadra compatta delle prime tre partite della mia gestione". Non ne fa solo un discorso di intensità,, ma anche di approccio tattico: "Possiamo cambiare la partita in ...Commenta per primo Il tecnico de l Monza, Raffaele, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona: 'E' una partita di ...vedere una squadra che vuole vincere ..."Domani sarà una partita importatissima, uno scontro diretto contro un avversario in salute". Così RaffaeIle Palladino alla vigilia della partita interna con il Verona, in programma domani pomeriggio ...Le parole del tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Hellas Verona Raffaele Palladino ha parlato ...