Milano-Macerata in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) Tutto pronto per Vero-Cbf Balducci, partita valevole per la quinta giornata della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Marco Gaspari, reduci dalla sofferta vittoria al tie-break contro Perugia, tornano sul campo di casa per vincere ancora. Le lombarde, terze in classifica ad un punto da Novara e Conegliano, proveranno a lasciarsi alle spalle le ultime fatiche per non lasciare altri punti. Dall’altra parte della rete ci sarà la neopromossa formazione di Luca Paniconi, dodicesima in classifica con una vittoria conquistata fin qui e a caccia di punti importanti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 5 novembre all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in ...