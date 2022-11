Manifestazione per la pace | Letta contestato a Roma Rosato attacca Conte Calenda | “Bello che Moratti sia in piazza”

(Di sabato 5 novembre 2022) Nella capitale si danno appuntamento Pd, M5S e associazioni, mentre a Milano ci saranno Azione e Italia Viva insieme a una parte dei dem. Landini aSan Giovanni: «È inaccettabile che non si aiutino i migranti»

Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, co - portavoce di Europa Verde allala Pace a Roma.BOLOGNA Tra bus e treni erano circa 600 oggi i bolognesi allala pace di Roma. Sindacalisti, esponenti politici e delle associazioni che hanno scelto il corteo nella Capitalechiedere il cessate il fuoco. "Noi tutte e tutti, oggi, siamo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ..."E' bello -aggiunge De Corato- vedere a Roma manifestazioni per la pace con 5 Stelle e Pd assieme, dopo che un giorno sì ed uno pure, i leader Conte e Letta se le suonano di santa ragione. A Milano, ...