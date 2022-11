Manifestazione per la pace | Bonaccini in piazza | “Nessun imbarazzo da parte del Pd | giusto pretendere uno scatto in più di diplomazia”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Sono qui per lae per l’Ucraina. C’è un Paese che sta bombardando un altro democratico e sovrano, quindi le responsabilità della Russia sono fuori dubbio”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia Romagna Stefanoche sta prendendoal corteo di Roma (segui l’ora per ora dell’evento). “Non dobbiamo mettere in contrapposizione le due piazze, questa di Roma e quella di Milano, perché anche se con diverse sensibilità in campo, sono dalla stessa”, ha spiegato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' partito da piazza della Repubblica il corteo dellala pace a Roma. In apertura lo striscione Europe for Peace portato da scout e da giovani della Comunità di Sant'Egidio a seguire i rappresentanti delle organizzazioni promotrici e ...... Carlo Calenda ed esponenti di Pd e +Europalasulla pace e a sostegno dell'Ucraina, la Lega - consapevole di aver perso una figura che gode di un forte gradimento nella società ...Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare al centro della manifestazione per la pace promossa dalla coalizione "Europe for Peace" che si svolge oggi ...Il leader del Movimento 5 Stelle, alla manifestazione per la pace a Roma, torna a chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e sottolinea: “Non ...