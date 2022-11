Il faccia a faccia in inglese Meloni-von der Leyen | Sull' Ucraina garantisco io I timori Ue sugli alleati

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilsi è svolto in. Fuori le rispettive delegazioni, dentro solo loro due: Ursula von dere Giorgia. Un colloquio “cordiale” – nonostante le storiche e vio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Come ogni valletta, voglio un uomo che miridere, e quindi qualche anno fa Matthew Perry, forse l'americano coi migliori tempi comici tra quelli della mia generazione, era un mio sex symbol. E ...Tutto questo per il momento viene coperto dalla presidente del Consiglio, convinta di poter fare laferoce in Italia e quella più umana a Bruxelles: ma non ci casca nessuno. E questa destra si ...L'incontro a due fra la premier e la presidente della Commissione. A Bruxelles registrano "le buone intenzioni del governo" ma dubitano sulla tenuta della maggioranza ...