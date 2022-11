Corea Nord | bombardiere Usa sorvolerà la penisola come monito a Pyongyang

(Di sabato 5 novembre 2022) Secondo i militari il velivololana per partecipare all'esercitazione aerea congiunta "Vigilant Storm" L'articolo proviene da Firenze Post.

... una potenziale risposta ai recenti progressi tecnologici missilistici e alle azioni e ai comportamenti sempre più provocatori di Cina edel. La proposta, se realizzata, rafforzerebbe le ...Il bombardiere strategico Usa B - 1B "Lancer", considerato un asset strategico degli Stati Uniti, è schierato nella penisola coreana per inviare "un forte avvertimento alladel, che sta alzando il livello delle provocazioni". Lo riporta l'agenzia stampa sudcoreana Yonhap. Secondo i militari il velivolo sorvolerà oggi la penisola coreana per partecipare all'...Ieri l'esercito sudcoreano ha denunciato colpi di artiglieria di Pyongyang sulla zona cuscinetto, lamentando una "chiara violazione" dell'accordo del 2018 ...Secondo i militari il velivolo sorvolerà la penisola coreana per partecipare all'esercitazione aerea congiunta "Vigilant Storm" ...