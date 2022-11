Calcio femminile | Supercoppa Italia 2022 | Juventus-Roma 4-5 d c r | decisivo l’errore di Cantore

(Di sabato 5 novembre 2022) E’ calato il sipario allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma sullana di. Sul rettangolo verde emiliano si sono affrontatein quella che ormai è una grande Classica del “Pallone in rosa”. La vittoria è andata alle ragazze di Alessandro Spugna che si sono imposte per 5-4 dopo i calci di rigore.dal dischetto di Sofia. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1: le giallorosse avevano sbloccato per prime il punteggio con Valentina Giacinti al 19?; le bianconere avevano pareggiato al 60? con Lisa Boattin. PRIMO TEMPO – Joe Montemurro punta sul classico 4-3-3: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, ...

Non parla, oggi, alla vigilia del derby José Mourinho . Ma fa una piccola eccezione per la Roma, impegnata contro la Juventus nella Supercoppa italiana. L'allenatore portoghese invia un breve videomessaggio, che La7 manda in onda nel prepartita, e in poche parole riassume, ...PARMA - La Roma vince la Supercoppa italiana battendo la Juventus ai calci di rigore. La formazione giallorossa - in vantaggio nel primo tempo con Giacinti - ha saputo tener testa a un avversaria ...La Roma femminile di Alessandro Spugna si prende il secondo trofeo della storia giallorossa. Battuta la Juventus, ai rigori, nella finale di Parma. Al 120' finisce 1-1: Giacinti prima e ...In una sfida assolutamente equilibratissima che si chiude solo dopo tempi supplementari e rigori (1-1 dopo 120’), la Roma vince la Supercoppa femminile Vince la Roma. Secondo trofeo in due anni per la ...