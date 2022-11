Stendardo | «Spalletti meglio di Sarri col Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Guglielmo Stendando, ex giocatore di Lazio e Lecce, ha parlato deldie della sfida contro l’Atalanta Guglielmo Stendando, ex giocatore di Lazio e Lecce, ha parlato deldie della sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni a Il Mattino: «Sarà una bellissima sfida quella tra Atalanta e. Le due squadre che giocano il miglior calcio d’Italia e d’Europa per quanto riguarda gli azzurri.sta facendo un grande lavoro e la squadra giocarispetto a quella di. Quella dei 91 resta una grande formazione, ma questa può ancora migliorare tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.