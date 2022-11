Passa a Tim da Fastweb che a dicembre rimodula di 5€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 4 novembre 2022)a Tim dasul fisso per non dover pagare di più viste lezioni previste per il mese diche possono arrivare a ben 5€ in più sul costo mensile. Con Tim pagherai meno e puoi perfino attivare la nuova offerta che consente di navigare fino a 10 Gbps con WiFi Power All Inclusive che include anche chiamate senza limiti,a ho daa Tim daa Tim daper attivare una delle tariffe fibra Tim da poter attivare in tre diverse versioni che possono arrivare fino a 10 Gbps con quest’ultima in offerta fino al 26 novembre (puoi attivarla tramite questo link diretto). Base, WiFi Power Start e WiFi Power All Inclusive sono le tre tariffe per la fibra ottica di Tim ...