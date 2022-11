Oltre Caravaggio | senza interpretazione il pubblico non si emoziona

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022). Un nuovo racconto della pittura a Napoli. Il Museo di Capodimonte si reinventa estraendo dalle opere della sua esposizione permanente una mostra che promette di incuriosire i visitatori del museo e trascinarli in ben tre racconti diversi. Sic et simpliciter. Mai locuzione latina calzò più a pennello. Come mischiare le carte durante una partita di scala quaranta. Prendi tanti quadri, esposti con in una anziana forma permanente, secondo criteri cronologici e stilistici immutati nel tempo, e riproponili come se fossero una mostra temporanea. Sembra una sciocchezza, una ridistribuizione degli elementi in gioco. La Tate Modern, però, varia il percorso tra le sue opere d’arte ogni sei -nove mesi d’esposizione proponendo anche nuove operecercare diverse definizioni. L’esposizione alla Tate continua a dirsi permanente ...