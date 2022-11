Montella | nessun danno ingente | la Festa della Castagna continua

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – “In relazione ad alcune notizie che stanno circolando con insistenza su alcuni organi di informazione e sui social media, si comunica che il territorio del Comune diè stato interessato da forti precipitazioni nella mattinata odierna, ma senza causare danni ingenti. Le strade, come erroneamente riportato, sono completamente libere, non c’è fango. Alcuni video circolati qualche ora fa hanno ripreso i momenti immediatamente successivi alla bomba d’acqua. Pioggia che – è bene ribadirlo – non ha distrutto gli stando strutture commerciali. In un filmato si vede un frigorifero trascinato dall’acqua che era stato lasciato senza ancoraggio nei pressi di un esercizio, insieme ad altro materiale. Fortunatamente, ...

Orticalab

Marino, Zenga, Mihajlovic,, Maran. Non era accaduto però con Giampaolo, che a gennaio del ... Lì non l'aveva precedutoSarri a strutturare principi di gioco già saldi e già armoniosi. Lì ...tifoso si è accorto della sua presenza, il proprietario del locale ha chiuso al pubblico ... la Lega di Serie A, la Nazionale, ma anche Bruno Conti, Nainggolan , Rosella Sensi,e ... Montella, nessun danno ingente per il maltempo: la Festa della Castagna proseguirà regolarmente In relazione ad alcune notizie che stanno circolando con insistenza su alcuni organi di informazione e sui social media, si comunica che il territorio del Comune di Montella è stato interessato da for ...Ma sono proprio i numeri, oggi, a testimoniare una verità inconfutabile, ignorata nel recente passato da chi ha sempre anteposto ai giudizi tecnici quelli personali: nessun calciatore ... fiducia come ...