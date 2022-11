Modena F C + New Balance | a voi la terza maglia

Leggi su seriea24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Per noi, lada onorare è sempre una sola. Anche quando indossiamo la. Debutta oggi sui canali ufficiali delF.C. ladivisa da gioco per la stagione 2022-2023, che sabato sarà indossata per la prima volta dalla squadra in occasione della gara in trasferta a Cittadella. Firmata dallo sponsor tecnico New, con le caratteristiche tecniche che hanno già impreziosito la prima divisa gialla e la seconda blu, ladelF.C. è declinata in bianco con banda trasversale gialloblù e pattern di fondo che la caratterizzano ulteriormente. Anche su questa divisa saranno presenti i marchi amici che ci accompagnano come jersey sponsor: Kerakoll, Sau, Bpr Nutrition. Sul pantaloncino, bianco con dettagli blu, come i ...