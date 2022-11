Migranti | primo provvedimento per la nave ong Humanity 1 | Piantedosi | Resti in rada | ci faremo carico solo delle emergenze

" È ilprovvedimento con il quale formalizziamo una presa di posizione nei confronti della ... "Non abbiamo responsabilità". Schiaffo di Germania e Norvegia all'Italia... disposto per Humanity 1, perché 'quello di oggi - ha aggiunto il ministro - è ilatto di una ... Schiaffo della Norvegia all'Italia: "Nessuna responsabilità sui, accoglieteli voi" 'Come ...(Adnkronos) - Una nave che trasporta migranti, con una rivolta a bordo, si dirige verso Siracusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa al termine del Consiglio d ..."Prenderemo tutti i minori, donne incinte o malati, secondo quanto abbiamo appreso dai canali informali, che si trovano sulla nave Humanity1.