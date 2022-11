Mattarella e Crosetto applaudono i bambini che cantano l' Inno di Mameli a Bari

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato al Ministro della Difesa, Guido, il seguente messaggio: 'Celebriamo oggi il Giorno dell'Unità Nazionale e, in questa giornata, ...Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido, in occasione del Giorno dell'Unita' Nazionale e Giornata delle Forze Armate. ...Mattarella è accompagnato dal ministro della Difesa Crosetto. / Ministero Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bari per il 4 novembre, "Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle forze armate" ...