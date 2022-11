Le Relazioni Pericolose | intervista a Alice Englert e Nicholas Denton

(Di venerdì 4 novembre 2022) Leraccontano la serie tv prequel in streaming dal 6 novembre su Lionsgate+. Tvserial.it.

LeLionsagate+ " 6 novembre A proposito di prequel. Con il rebranding di StarzPlay in Lionsgate+, arriva quello del romanzo epistolare di Choderlose de Laclos già culto al cinema ...Lionsgate+ annuncia il rinnovo della serie qualche giorno prima dell'inizio della prima il 6 novembreLionsgate+ le serie tv da vedere in streaming a novembre 2022, Le Relazioni Pericolose - Dangerous Liasons, i cofanetti da rivedere ...Si allunga la lista degli adattamenti audiovisivi tratti dai classici racconti d’amore. Dopo Cyrano, trasformato lo scorso anno in un potente musical con Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harriso ...