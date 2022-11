Lazio | la “ricetta della vittoria” di Calenda | alleanza senza M5s No del Pd | “Coalizione larga | chi non ci sta favorisce la destra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Se in Lombardia il sedicente Terzo Polo fa sventolare il nome di Letizia Moratti per tentare di rompere il fronte del Pd e del centrosinistra (al momento con poca fortuna), nelCarlotenta direttamente la carta di un esponente democratico: l’assessore alla Salute Alessio D’Amato. Naturalmente in entrambi casi, secondo la “per la” del leader di Azione, il M5s non deve far parte. I toni sono sempre quelli del “prendere o lasciare”: “Il campo largo non è mai esistito – twitta – Peraltro i 5S, che si oppongono al termovalorizzatore e ad ogni infrastruttura nel, non lo vogliono fare. Abbiamo proposto al Pd di convergere su un nome loro non nostro: Alessio D’Amato. Aspettiamo risposta”. La risposta ufficialmente non è ...