Giulia Salemi rivela il dettaglio intimo

(Di venerdì 4 novembre 2022) La nota influencer ha deciso di condividere undella sua vita privata: ecco le dichiarazioni diha raggiunto l’apice della notorietà nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, occasione in cui ebbe modo di conoscere l’attuale compagno di vita – Pierpaolo Pretelli. La storia d’amore dei due appassionò a tal punto il pubblico italiano, da portare alla diffusione di un appellativo specifico per indicare la coppia: i Prelemi.zione intima sulla sua vita privata (Vesuvius)Oltre a creare una dinamica sentimentale intrigante,ebbe la possibilità di condividere con i telespettatori la sofferenza ...

e il tumore sconfitto nel racconto della madre: 'Quella massa al petto l'avrebbe soffocata' Irene Pivetti, dal Parlamento alla mensa no profit di Monza: la nuova vita dell'ex presidente ...ha scelto un abito aderente in latex per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 . Sin dalla prima puntata la voce dei social non ha mai lasciato nulla al caso e ancora una volta ha ...2:17 Grande Fratello VIP - Giulia Salemi e le reazioni social play 1 • di Mediaset 1:26 Grande Fratello VIP - Giulia Salemi e le "ship" dei social play 1 • di Mediaset 1:35 Grande Fratello VIP - Giuli ...Prima di diventare uno dei volti di punta del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha dovuto affrontare molte prove nella propria vita: non solo gli atti di bullismo quando era solo una bambina, ...