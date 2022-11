Giulia Salemi | Ecco Perché Non Si E’ Rifatta Il Seno!

(Di venerdì 4 novembre 2022) La madre diha raccontato un particolare sulla figlia che magari non tutti sapevano.da piccola, ha lottato contro un tumore al petto.oggi, ha una vistosa cicatrice e un seno più piccolo dell’altro. Nonostante questo, l’ex gieffina non ha intenzione di rifarsi il seno o eliminare quella cicatrice.i dettagli della vicenda!ha lottato contro un tumore al petto:il racconto della madrenon solo è bellissima ma pure brava. La vediamo al Gf Vip nell’inedito ruolo di commentatrice dei social. Una delle poche note positive di questa edizione del reality. Nonostante la sua bellezza, anche la nostraper diverso ...

La prima posizione del ranking dei post più performanti nel mese di ottobre è per un reel di 'Le Iene':, influencer e personaggio televisivo con radici iraniane esprime la sua ...E' Fariba a svelare un problema avuto dalla 29enne quando era bambina L'influencer, modella e conduttrice, non ha mai nascosto di avere una vistosa cicatricenon ha mai nascosto di avere una vistosa cicatrice sul décolleté , la madre, Fariba , a Di Più rivela il motivo e confida pure il perché la 29enne ha un seno più piccolo dell'altro . ...Dopo aver fatto sfilare una magnifica Giulia Salemi in latex, Alfonso Signorini ha iniziato a mettere le basi per l'ingresso più clamoroso della serata, se non dell'intera edizione, quello di Micol ...Giulia Salemi non ha mai nascosto di avere una vistosa cicatrice sul décolleté, la madre, Fariba, a Di Più rivela il motivo e confida pure il perché la 29enne ha un seno più piccolo dell’altro. Tutta ...