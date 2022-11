“Donne o uomini | non importa” Il coming out della vip arriva in pieno programma Rai

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 4 novembre 2022) Le ultime interviste di Francesca Fagnani sembrano proprio aver fatto scintille questa settimana. È stato il pubblico, prontamente connesso su Twitter ed il resto dei social, a dimostrarlo commentando di continuo le uscite degli intervistati online. L’atleta paraolimpionica Monica Contrafatto addirittura fattoout. Oltre a lei, ci sono state altrecon rilevanti storie da raccontare, in questi giorni, a Belve. Francesca Fagnani ha ascoltato Floriana Secondi sulla sua triste infanzia, per esempio, come le difficoltà vissute da Nina Moric. La storia di Monica Contrafatto e l’inatteso, anche per lei,out, hanno fatto riflettere. Monica Contrafatto, ilout “Come è cambiato il mio approccio alla sfera sentimentale? In realtà se tu sai che mi manca una gamba sono la stessa. Se invece ...