DIRETTA MotoGP | GP Valencia 2022 LIVE | Bagnaia fatica a trovare il ritmo in FP2 | Quartararo al comando

14.35si lancia con una gomma dura nuova all'anteriore (ed una media usata dietro), mentreopta per le stesse mescole girando però con pneumatici usati. 14.33 Cade anche Crutchlow, mentre Marc Marquez ritrova confidenza dopo la scivolata di inizio turno e gira in 1'31?375 con gomme hard-medie. 14.32 Martin fa un bel passo avanti e si porta in quinta posizione con un tempo di 1'31?2, a 121 millesimi dal leader. In pista adesso anche i due sfidanti per il titolo. 14.30al momento è 13° nella combinata a poco meno di due decimi dalla decima piazza occupata da Brad Binder, che vale la qualificazioneper il Q2. 14.28torna ai box dopo un run complicatissimo,

Francesco Bagnaia è leader della generale con un vantaggio di 23 punti sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, ma in FP1 ha fatto fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati ...10.44 Bagnaia in difficoltà, ma non il resto delle Ducati che sono comunque tre nelle prime sette posizioni: Miller è quarto a 0.143, Zarco sesto a 0.285 e Martin settimo a 0.363. Più in difficoltà ..."Valentino sarà qui a Valencia, può essere un grande aiuto avere Rossi con noi . Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un… Leggi ...Danilo Petrucci, l’unico pilota al mondo ad aver vinto un GP e una tappa della Dakar, è l’ospite della diretta di Moto.it per commentare le prove libere del GP di Valencia ...