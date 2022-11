Cos’ha detto Renzi ospite del regime di Bin Salman? Che “abbiamo problemi di democrazia” In Europa – Ecco i suoi interventi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Mentre in Italia la presidente del Consiglio si presentava in Aula alla Camera per il voto di fiducia, il senatore e leader di Italia Viva, Matteo, era impegnato in Arabia Saudita.a Riad del summit dell’organizzazione Future Investment Initiative Institute, gestita dal Public Investment Fund, il principale fondo sovrano saudita, di cui è membro, l’ex presidente del Consiglio ha intervistato Jared Kushner, genero dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e negoziatore degli accordi di Abramo, firmati nel 2020 per normalizzare le relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Tra le altre cose il senatore di Azione-Italia Viva ha anche parlato di “di” ma non si è riferito al Paese che lo stava ospitando, l’Arabia Saudita, il cui Stato è retto da una monarchia assoluta, ma ...