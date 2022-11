Calcio – Due squadre in una ma alla fine la Roma è ancora in Europa League Avanti tutta col derby

(Di venerdì 4 novembre 2022) Mettiamola così: ai tifosi giallorossi non serve prenotare la visita dal cardiologo. Col Ludogorets ecco un altro check up al cuore. Serata da brividi, per fortuna a lieto, con Mourinho che sbaglia formazione (a volte i cambi azzeccati sono frutto di scelte sbagliate) e la, costretta a vincere dopo la sconfitta dell’andata in Bulgaria, che si ritrova meritatamente sotto per 0-1di un primo tempo senz’anima e poche occasioni. Nella ripresa, con Zaniolo e Volpato (i migliori a Verona, perché non confermarli dall’inizio?), capaci di ribaltareuna volta il risultato trascinando i compagni con giocate e strappi fisici. E stavolta con la freddezza e la tecnica di capitan Pellegrini autore di una doppietta su calci di rigore che pesavano come macigni. Attacco inguardabile nella ...

