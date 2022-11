Borgo San Lorenzo | convegno per ricordare il sindaco Pietro Caiani | socialista | nel centenario della cacciata da parte dei fascisti

Comune di Borgo San Lorenzo

Un meravigliosoin Basilicata super economico per conoscere meglio la regione e passare dei ... Anche la Chiesa Madre diNicola è assolutamente da visitare, come anche la campana realizzata da ...... grazie alla collaborazione con il comune diFili, animerà i fine settimana delcosentino con rappresentazioni di diversi generi teatrali e di differenti compagnie professionali, calabresi ... Percorso tattile per il CHINI MUSEO | Borgo San Lorenzo Ricorre il centenario (1922) della cacciata da parte dei fascisti del sindaco democraticamente eletto nelle file del Partito Socialista Italiano, Pietro Caiani (1881), ricordato come “Pietro di Bubbol ...Previsioni meteo per il 4/11/2022, San Lazzaro di Savena. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 11 e 20°C ...