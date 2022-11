Bari | i convocati di Mignani | torna Antenucci | due assenti

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 25 i giocatorida Micheleper la sfida tra Benevento ein programma domani alle ore 14 al Ciro Vigorito. L’allenatore dei pugliesi avrà nuovamente a disposizione Mirco Anteneucci e Nicola Bellomo, ma non potrà contare su Giacomo Ricci per un affaticamento muscolare e Ceter che sta smaltendo un problema alla giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Saranno dunque 25 i calciatori a disposizione: Portieri: 1.Frattali, 18.Caprile, 22.Polverino Difensori: 6.Di Cesare, 20.Terranova, 21.Zuzek, 23.Vicari, 26.Pucino, 27.Mazzotta, 44.Bosisio, 93.Dorval Centrocampisti: 4.Maita, 9.D’Errico, 17.Maiello, 63.Bellomo, 80.Benedetti, 90.Folorunsho, 99.Mallamo Attaccanti: 7., 10.Botta, 11.Cheddira, 14.Salcedo, 19.Galano, ...

