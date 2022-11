Anche Lamorgese voleva una norma anti-rave | “Come in tutta Europa…” Pd e M5S in silenzio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Adesso tace, opportunamente, visto che il centrosinistra s’è lanciato all’assalto della stessache lei aveva sollecitato appena un anno fa, dopo i disastri del party di Viterbo. L’ex ministro Luciana, incapace di gestire l’invasione di giovinastri daEuropa, che trovavano nelle maglie delle leggi italiane i varchi per infilarsi, in una lunga intervista al Messaggero, tutt’ora presente sul sito del Viminale in un video di rassegna stampa, un anno fa si espresse più o menol’attuale ministro Piantedosi sulla necessità di uniformarsi alla “tolleranza zero” in vigore in quasi tutti i paesi europei. E il Pd e il M5S? Zitti e buoni, nessun allarme fascismo. Poi, per fortuna, non ci fu il tempo di farla…in favore della ...

Secolo d'Italia

