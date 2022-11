Tragedia sul lavoro a Guidonia | operaio cade dal tetto | la vittima è Rino Pacca |  aveva 41 anni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un destino beffardo quello di, all’anagrafe Otto, che è morto dopo il crollo delal capannone dell’impresa di famiglia nella zona di. L’uomo era salito sulla struttura in quantomanovale, per mettere in piedi dei lavori di alleggerimento di quel punto con un proprio collega. Proprio alla fine del, quando anche chi lo assisteva era sceso dal, è avvenuto il fatidico crollo, che ha ucciso sul colpo il signor. Chi era l’morto nella zona diaveva 41 anni al momento del decesso. Era sposato e aveva tre figli piccoli, con la sua famiglia che viveva all’interno del ...

Orobie

Ma la parola "incidente" è forse riduttiva per descrivere ladel piccolo Wenxuan, che ... una strategia che in Cina è presa estremamente...posto è stato fatto intervenire anche l'elicottero di Trentino Emergenza , ma purtroppo l'operaio aveva subito lesioni troppo gravi e non c'era più nulla da fare. Le indagini sull'accaduto sono ... Tragedia sul monte Seleron Tragedia nel pomeriggio a San Giovanni in Persiceto. Poco dopo le 19, una bambina di quattro anni è caduta dal secondo piano di un condominio nel pieno centro del paese ed è morta. La… Leggi ...Una 25enne è rimasta uccisa questa mattina mentre visitava un bovino in un’azienda agricola di Custoza, in provincia di Verona ...