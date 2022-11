Svolta arcobaleno in Giappone | aperto a Tokyo un registro per le unioni civili delle coppie omosessuali

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nel Paese del Sol Levante sorge l’alba dei diritti. Una bella notizia per la comunità Lgbtq+ in Asia: dal primo di novembre, a, sono disponibili certificati per letra persone dello stesso sesso. L’11 ottobre la prefettura della capitale nipponica ha istituito unper il riconoscimento, divenuto poi attivo dall’inizio del mese successivo. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nell’area metropolitana della capitale, i quali, una volta ottenuto il certificato, avranno la possibilità di vivere insieme al partner negli alloggi di proprietà del Comune. Procedure simili sono già operative in altre sedici prefetture ma secondo gli attivisti l’applicazione dei sistemi di ...