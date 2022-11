Scaloni avvisa Dybala | ' In Qatar solo se'

Calcio in Pillole

Il ct dell'Argentina LionelDybala : "Andrà in Qatar solo chi è in grado di giocare la prima gara". L'attaccante della Roma quindi dovrà fare quasi un miracolo per farsi trovare pronto e partecipare al Mondiale. ...Commenta per primo Lionel, ct dell'Argentina, ha 'gelato' Dybala. ' Andrà in Qatar solo chi è in grado di giocare la prima gara'. Il che riduce le speranze di Paulo di poter essere al Mondiale. La Joya sta meglio, ma ... Argentina, Scaloni avvisa Dybala: "Lo convocherò ad una condizione" | CIP Il ct dell'Argentina gela l'attaccante della Roma: "Ai Mondiali andrà solo chi è in grado di giocare subito". Poi però lo rassicura: "La lista solo alla fine" ...Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha frenato l'entusiasmo dell'attaccante della Roma Paulo Dybala sulle possibilità di convocazione al prossimo Mondiale.