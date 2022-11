Il Sole 24 ORE

...il, c'è però chi decide di attendere ancora qualche giorno, fino a quando le minime di notte non diventeranno davvero troppo rigide. Il punto degli amministratori diA fare ...Il sistema dia pannelli radianti è incompatibile con una caldaia a gas centralizzata (per vari motivi tecnici). Quindi, se si intende un appartamento di uncon impianto ... Riscaldamento in condominio: a chi spettano i controlli su temperature e orari La domanda è quindi mal posta. Il sistema di riscaldamento a pannelli radianti è incompatibile con una caldaia a gas centralizzata (per vari motivi tecnici). Quindi, se si intende un appartamento di ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...