Repubblica – Fatture false | chiesto un anno di reclusione per De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 novembre 2022)undiper Aurelio De, lo scrive. Evasi 8 mila euro per l’acquisto di Calaiò. Secondo quanto scrive il quotidiano i pm Stafano Capuano e Danilo De Simone hundi carcere per Aurelio De, presidente del Napoli. Il numero uno della SSCN è imputato per una fattura che viene ritenuta falsa e che avrebbe aiutato la società ad evadere 8 mila euro di Iva relativa all’acquisto del giocatore Emanuele Calaiò nel 2013, ovvero quando l’attaccante fece ritorno al Napoli per la seconda volta nella sua carriera. Undi carcere per Dee ...