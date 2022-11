Multe no vax agli over 50 | salta la sospensione prevista nel dl Aiuti ter

Agenzia ANSA

Salta - almeno per ora - lo stop alle per chi non è in regola con le . Il ha depositato il proprio pacchetto di al ter in discussione in commissione speciale alla Camera . Nel pacchetto non è incluso ......che stabiliva l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione nelle strutture sanitarie NO" ... a cui si aggiunge anche la sospensione per sei mesi di tutte quelleagli over - 50 che non ... Gemmato: su multe no vax facciamo ricognizione Salta - almeno per ora - lo stop alle multe per chi non è in regola con le vaccinazioni. Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione ...Il consigliere Andrea Fora chiede alla Regione che questi medici vengano collocati in ruoli compatibili con la loro scelta ...