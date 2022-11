Mondiali 2022 | ansia Inghilterra | infortunio al ginocchio per Chilwell

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo Reece James, l’di Southgate rischia di perdere anche Benin vista deidi calcio in Qatar. Il terzino del Chelsea ha rimediato unal tendine delnel corso della sfida vinta di misura ieri sera contro i croati della Dinamo Zagabria, e valida per l’ultima giornata del girone di qualificazione della Champions League. Le prime sensazioni non sono incoraggianti. L’allenatore del Chelsea, Graham Potter, si è detto “molto preoccupato” per le condizioni del giocatore e non ha potuto fare altro che “incrociare le dita circa l’esito degli esami ai quali verrà sottoposto” nelle prossime ore. SportFace.