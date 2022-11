(Di giovedì 3 novembre 2022) La1, dopo otto giorni in mare e 11di sbarco non corrisposte alle autorita' di Italia e Malta, e'in attesa di unsicuro per 179 persone soccorse nel Mediterraneo ...

Agenzia ANSA

La Humanity 1, dopo otto giorni in mare e 11di sbarco non corrisposte alle autorita' di Italia e Malta, e' ancora in attesa di un porto sicuro per 179 persone soccorse nel Mediterraneo centrale. Nel frattempo, spiega la ong Sos ...La Ocean Viking di Sos Mediterranee , con a bordo 234soccorsi al largo della Libia , ha infatti chiesto assistenza a Grecia , Spagna e Francia : 'Nonostante le ripetuteai centri ... Migranti, 11 richieste di un porto per Humanity 1 ma ancora nessuna risposta - Italia La Humanity 1, dopo otto giorni in mare e 11 richieste di sbarco non corrisposte alle autorita' di Italia e Malta, e' ancora in attesa di un ..."Con un Paese amico e grande interlocutore come la Germania dobbiamo collaborare tantissimo, poi quando c'è da dare qualche messaggio, soprattutto sul tema dell'immigrazione, lo facciamo con determina ...