Meloni vola a Bruxelles | qual è l’idea di Europa della premier italiana

D'altronde, nella visita odierna del premiera Bruxelles si ribadirà, da un lato, la necessità di fissare un price cap negli acquisiti di gas, di disaccoppiare i prezzi del gas destinato alla ...oggi nella capitale belga per il primo incontro istituzionale con i vertici comunitari in veste di premier. Alle 17:30 la leader Fdi vedrà Ursula von der Leyen a Palazzo Berlaymont, dopo l'...Prima missione all'estero del nuovo governo italiano. Ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato a Berlino il titolare tedesco delle Finanze, Christian Lindner. Il colloquio ha ...BRUXELLES - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni vola oggi a Bruxelles per il suo primo incontro con i vertici dell'Ue. Inizierà alle 16,30 con l'incontro della Presidente del Parlamento Europe ...