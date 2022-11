Mattarella | Modello italiano peacekeeping scelta lungimirante

... accanto alla affermazione, sovente, di unitaliano di "peace - keeping" che viene ... Lo ha ricordato il presidente Sergioparlando al Quirinale in occasione della cerimonia di ...Per, gli interessi del nostro Paese sono maggiormente tutelati nell'ambito della difesa ... accanto alla affermazione, sovente, di unitaliano di 'peace - keeping' che viene ...Un contributo rilevantissimo alla autorevolezza del nostro Paese nei diversi consessi internazionali nei quali si esprime la nostra presenza; accanto alla affermazione, sovente, di un modello italiano ...Per Mattarella, gli interessi del nostro Paese sono maggiormente ... accanto alla affermazione, sovente, di un modello italiano di “peace-keeping” che viene riconosciuto nella sua validità da tutti ...