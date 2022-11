Lobotka è super | il suo valore di mercato schizza alle stelle

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildi Stanislavsulin alto: il Napoli lo ha comprato per 18 milioni di euro ora vale almeno 60 milioni. La metamorfosi disi è avuta con l’arrivo di Luciano Sptti che ha dato fiducia al giocatore ed ha recuperato la piena forma fisica. Da oggetto misterioso con Gattuso si è trasformato in un giocatore imprescindibili che nell’attuale rosa azzurra non ha un sostituto. Ecco perché durante ilinvernale il Napoli potrebbe fare un unico movimento, prendendo un possibile sostituto dello slovacco, anche perché non si può chiedere adi giocarle proprio tutte. Quanto valesulEcco quanto scrive Il Mattino: “Pescato per 18 milioni dal Celta Vigo, non ha ...