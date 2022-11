Il discorso di Biden sulla democrazia a rischio a pochi giorni dal voto

(Di giovedì 3 novembre 2022) Mercoledì 2 novembre, il Presidente degli Stati Uniti Joesi è rivolto alla nazione in un messaggio televisivo – da Union Station, una delle principali stazioni ferroviarie di Washington, simbolico accesso alla capitale americana – per parlare al popolo americano dello stato di salute dellaha aperto ilricordando l’aggressione avvenuta la scorsa settimana ai danni di Paul Pelosi da parte di un uomo che, penetrato nel domicilio privato della Speaker della Camera Nancy Pelosi, non ha trovato il suo bersaglio originario e ha colpito il marito con un martello. Il Presidente ha ricordato come le urla dell’aggressore “Dov’è Nancy? Dov’è Nancy?” ricordassero le stesse grida minacciose della folla che assalì il Campidoglio il 6 gennaio 2021, o le minacce di morte rivolte all’ex vicepresidente ...

E Bolsonaro ha pronunciato il suo primoda sconfitto, guardandosi bene dal nominare Lula e ...quanti ne ha avuti Trump per preparare l'assalto al Campidoglio dopo la vittoria di. Per la ..."Mi piacerebbe poter dire che l'assalto alla democrazia è finito il 6 gennaio, ma non posso farlo", ha aggiuntonel suo. L'aggressore "cercava Nancy Pelosi e diceva 'Dov'è Nancy Dov'è ...Biden ha puntato il dito sui Repubblicani: "Si stima - ha dichiarato - che ci siano più di trecento negazionisti delle elezioni in corsa quest'anno in tutti gli Stati Uniti".Per il presidente americano, Trump e i suoi stanno diffondendo complottismo e sostenendo l'aumento della violenza politica ...