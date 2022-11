Ex Gkn | sindacati | “Nuova fumata nera”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) –sul futuro del’ex sito Gkn, ora Qf di Campi Bisenzio. Anche il tavolo al Mise convocato oggi dopo lo stop, la scorsa settimana, del tavolo tecnico sulla procedura di cassa integrazione avviata dall’azienda guidata dall’imprenditore Francesco Borgomeo, non è riuscito a trovare una via d’uscita alla situazione per garantire il rilancio e la salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori del sito. E’ ancora lontano, infatti, il piano di reindustrializzazione che l’azienda avrebbe dovuto presentare per far ripartire il sito toscano a seguito dell’accordo sottoscritto con Fim Fiom e Uilm nel gennaio scorso. Preoccupati iche parlano di “rischio naufragio” e di “incapacità dell’azienda” a trovare soluzioni condivise. “Chiediamo al Ministero di farsi parte attiva per trovare i ...