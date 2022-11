Esplosione Nord Stream | sms di Truss a Blinken sarebbe prova coinvolgimento GB Lo afferma Mosca

... è finalmente in calo dopo l'degli ultimi mesi. Se questo andamento del PUN rimarrà ... cresce il confronto online tra Under 45 e utenti delItalia Per sfruttare la convenienza del ......ha anche ribadito il presunto coinvolgimento del Regno Unito nel sabotaggio del gasdotto... Antony Blinken , un messaggio con scritto "tutto è stato fatto" un minuto dopo l'del gasdotto ...Kim Dotcom ha incolpato il Regno Unito per il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream della Rusia. La conferma dall'iPhone di Liz TrussSecondo Patrushev, gli Stati Uniti sono diventati i principali beneficiari dell'attacco terroristico ai gasdotti e la Marina britannica, secondo il Ministero della Difesa russo, ha preso parte alla pi ...