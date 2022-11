“È entrato in convento” La decisione choc del cantante | a 22 anni dal palco al monastero

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ha detto addio alla musica rap per entrare in, a 22Giuseppe Frena di Caorle è diventato il monaco benedettino olivetano più giovante del. Una conversione improvvisa ma, allo stesso tempo, frutto di un’intensa riflessione. Fino a poco tempo fa la sua storia era la stessa di tanti altri suoi coetanei: la passione per la musica rap, gli studi al liceo scientifico e le uscite con gli amici. Dopo la maturità il ragazzo ènel seminario di Venezia e un giorno, insieme ad altri seminaristi, ha avuto l’occasione di trascorrere una settimana nell’abbazia lendinarese. Conoscendo la comunità di monaci olivetani che segue la Regola di San Benedetto e custodisce il santuario della Beata Vergine del Pilastrello. È stata questo il momento rivelatore per Giuseppe che ha espresso il desiderio di ...

Il 22enne ènel seminario di Venezia dopo la maturità e durante il percorso di studi ha avuto l'occasione di trascorrere una settimana nell'abbazia lendinarese, dove ha conosciuto la comunità ...