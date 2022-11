Donnarumma | «Non avevamo capito di dover segnare un altro gol per arrivare primi nel girone»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nel 2021, Gigionon si accorse che l’Italia aveva vinto l’Europeo. Dopo la parata sul rigore di Saka, i compagni di Nazionale lo travolsero, mentre lui sembrava un pesce fuor d’acqua, triste e sconsolato, come se la partita dovesse ancora continuare. All’epoca, dichiarò ai microfoni di Sky Sport di non aver esultato semplicemente perché non avevadi aver vinto. Anzi, pensava di aver perso. «Non ho esultato perché non avevochevinto. Ero ancora giù per il rigore di Jorginho, pensavo che avessimo perso. Ho guardato l’arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me, non hopiù niente». A distanza di un anno, l’ex portiere del Milan ci casca di nuovo. Stavolta non avevache il Psg avrebbe dovuto ...