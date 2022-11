Corea del Nord | nuovi missili lanciati verso il Giappone Cosa è successo - Esteri - quotidiano net

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un missile balistico intercontinentale ha fatto scattare l'allerta in tre prefetture. I lanci sono visti come una risposta alle esercitazioni aeree congiunte didel Sud e Stati Uniti. Seul: 'Kim ...

Festival di Cannes 2021 " sezione Première MARTEDÌ 13 DICEMBRE ore 15.30 " 21.00 MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE ore 18.00 Le buone stelle - Broker di Hirokazu Kore'eda con Song Kang - ho, Doona Bae...Un missile balistico intercontinentale ha fatto scattare l'allerta in tre prefetture. I lanci sono visti come una risposta alle esercitazioni aeree congiunte diSud e Stati Uniti. Seul: 'Kim prepara nuovo test ...Se i giapponesi cominciano a fermare i treni superveloci Shinkansen per colpa delle provocazioni missilistiche della Corea del Nord la questione diventa molto seria. La rete dei treni-proiettili ...La Corea del Nord ha lanciato mercoledì mattina almeno 17 missili di vario tipo "verso le acque fuori dalla costa ovest ed est", ha spiegato il Comando di stato maggiore congiunto di Pyongyang. A Seul ...