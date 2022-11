Commercialista ucciso a Centocelle | 18 anni di carcere per l’assassino

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma. A distanza di un anno e mezzo dall’accaduto, è stata condannata la persona che hailCostantino Bianchi. I fatti risalgono al marzo del 2021, quando l’uomo è entrato in un bar di via delle Ninfee e da lì non è più uscito. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto all’interno del bar ma alla base della lite tra la vittima e l’aggressore ci sarebbero state delle motivazioni di natura economica. Leggi anche: Choc a Roma, uomoe ritrovato in un bar a: arrestato il gestore del locale Condannato l’aggressore delmorto aOggi,del— nonostante sia stato giudicato con rito abbreviato, modalità questa che comporta la riduzione di un terzo della pena — è stato ...

Repubblica Roma

E' stato condannato a 18 anni di carcere, con rito abbreviato, Vincenzo Di Benedetto, accusato dell'omicidio di Costantino Bianchi, ilnel marzo di un anno fa in un bar nel quartiere Centocelle. Per il gestore del bar di via delle Ninfee la procura di Roma aveva chiesto una condanna a 14 anni. La vittima era ......e mezzo fa hasuo fratello Costantino . Oggi per la famiglia Bianchi "non è una bella giornata, perché quando una persona non c'è più non è mai una vittoria", ma l'assassino del... Commercialista ucciso in bar a Centocelle, assassino condannato a 18 anni. La famiglia: "Fatta giustizia" Ascolta l'articolo E’ stato condannato a 18 anni di carcere, con rito abbreviato, Vincenzo Di Benedetto, accusato dell’omicidio di Costantino Bianchi, il commercialista ucciso nel marzo di un anno f ...Per la Procura generale è evidente che le imprese in questione fossero legate ad altre di cui era stata già riconosciuta la ‘mafiosità’ ...