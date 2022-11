CIV 2023 | i piloti protestano contro il nuovo calendario

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 novembre 2022) Idel CIV sono in rivoltail. La Federazione Motociclistica Italiana ha pubblicato l’elenco delle gare della prossima stagione, tutte concomitanti con eventi internazionali. Molti rider della serie nostrana hanno impegni anche all’estero, e ritengono inaccettabile dover fare sacrifici ogni volta. Per questo motivo hanno scritto una lettera aperta al presidente Giovanni Copioli, per chiedere di rivedere le date.CIV: cosa non piace ai? Il Campionato Italiano Velocitàsarà composto di sei appuntamenti. Si dovrebbe cominciare il 15/16 aprile a Misano, nello stesso weekend della 24 ore di Le Mans motociclistica. Il 12-13-14 maggio si farà il secondo round, in concomitanza con la MotoE al ...