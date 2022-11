Brescia-Check up Rari Nantes Salerno 17-9

(Di giovedì 3 novembre 2022) Finisce 17-9 per i vicecampioni italiani della prima trasferta dellaup. Si è tenuto mercoledì 2 novembre 2022 presso il centro natatorio Mompiano il posticipo della seconda giornata di campionato della-up, prima trasferta deinantini. La gara è terminata 17-9 per i vicecampioni italiani, impegni

Pallanuoto Trieste - Pro Recco N e PN 8 - 10 Telimar - CC Ortigia 1928 8 - 16 ANUP RN Salerno 17 - 9 Iren Genova Quinto - RN Savona 5 - 10 Classifica RN SAVONA 6Salerno . La seconda giornata di campionato dellaup Rari Nantes Salerno si terrà mercoledì 2 novembre 2022. Gara infrasettimanale, contro i vicecampioni d'Italia dell'ANimpegnati anche nelle gare di qualificazioni di LEN Champions ... Brescia-Check up Rari Nantes Salerno, il posticipo alla Mompiano Esordio vincente. Alla Mompiano i leoni di Sandro Bovo inaugurano la stagione sportiva 2022-2023 con un largo successo ai danni della Check up Rari Nantes Salerno, superata 17-9 (parziali di ...Lombardia e Liguria. Viaggio a tappe clorate per capitan Michele Luongo e compagni. Domani il posticipo della seconda giornata di serie A1, venerdì 4 novembre l’anticipo della ...