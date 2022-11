ARCS Sanità di Udine | Concorso per 6 Geometri

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute diha indetto unPubblico per la ricerca di 6 Figure Professionali come Assistente Tecnico, Geometra, categoria C, per varie Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Bando diE' indetto presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute,pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di assistente tecnico geometra, categoria C da assegnare alle aziende del SSR FVG. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione alvanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª ...